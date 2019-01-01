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مصر: أحكام نهائية ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية "التخابر مع حماس"

الأربعاء 28 يوليو 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: أحكام نهائية ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية "التخابر مع حماس"



القاهرة/سما/

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، أحكاما نهائية ضد قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر مع حماس".

وقضت المحكمة برفض طعن 16 من المتهمين في القضية، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.


كما قضت المحكمة - التي تعد أحكامها نهائية - بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ضد المتهمين، بعقوبات تراوحت مددها بين السجن 7 سنوات إلي السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2019، بالسجن المؤبد على 11 فردا من أصل 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين في قضية "التخابر مع حماس".

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) على 11 من بين 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، بتهم التخابر مع جهات أجنبية والتنسيق معها لشن هجمات إرهابية داخل البلاد.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين اثنين من عناصر جماعة، بحسب الحكم الذي تلاه القاضي محمد شيرين فهمي، فيما حصل 6 من أعضاء الجماعة على البراءة من التهم.

وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهمين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

#مصر #التخابر مع حماس #الاخوان المسلمين #محمد بديع

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