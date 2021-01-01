  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

امرأة يهودية تعتذر للطيبي بعد 30 عاما لهذا السبب

الأربعاء 28 يوليو 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة يهودية تعتذر للطيبي بعد 30 عاما لهذا السبب



القدس المحتلة / سما /

اعتذرت امرأة يهودية إلى نائب رئيس الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة بعد 30 عاما عن حادثة رفضها تلقي العلاج على يده لأنه من أصل عربي.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الحدث غير السار وقع في جناح الولادة في مستشفى هداسا بالقدس خلال فترة عمل الطيبي كطبيب فيه، حيث فوجئ برفضها تلقي العلاج على يديه.
 
وأوضحت أن ابنة المرأة جاءت إلى مكتب الطيبي في الكنيست وطلبت منه قبول اعتذارها، وقالت وهي تبكي: أنا معلمة أقوم بتعليم طلابي ضد العنصرية ومن أجل الأخوة والسلام، اعتذر لك. 
 
وأشارت القناة إلى أن الفتاة التي حضرت إلى مكتب الطيبي قررت اتخاذ الخطوة الشجاعة بعد مقابلة أجراها الطيبي مع قناة كان تحدث خلالها عن اللحظة غير السارة التي حدثت منذ أكثر من 30 عامًا في جناح الولادة في هداسا.

#احمد الطيبي #الكنيست الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي: "أهدي ميدالية فوزي لإسرائيل أيضاً"

صحيفة: دحلان يطلب المشاركة في اجتماعات القاهرة وعباس يغير طريقة تعاطيه مع القيادات "المتجنّحة"

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن أبو زايد

تفاصيل عن السلاح الذي صد بواسطته الجيش السوري الغارة الإسرائيلية يوم 22 يوليو

صحيفة عبرية تكشف عن (8) أسباب تستبعد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

الأخبار الرئيسية

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الليكود يهاجم حكومة بينت: تشكل خطراً على القدس وستنحني للإدارة الأميركية

قناة اسرائيلية تكشف: صواريخ أطلقت من غزة استهدفت منشآت البنية التحتية في عسقلان

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

لا وفيات .. تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية