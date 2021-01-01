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هيئة الأسرى تستنكر استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى

الأربعاء 28 يوليو 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تستنكر استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى



رام الله /سما/

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، استمرار مسلسل الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي تستهدف استقرار الحياة اليومية لهم والنيل من صمودهم وعزيمتهم.

وأوضحت الهيئة أن الهجمة المستمرة على أسرانا منذ عدة سنوات والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الشهور الماضية، وكان آخرها ما جرى أمس، في سجن “عسقلان” من اقتحام وتخريب من قبل وحدات القمع الخاصة (اليمام، ودرور ومتسادا) لقسم (3)، حيث تم الإعتداء على الأسرى وضربهم وتفتيشهم تفتيشاً عارياً ونقلهم إلى قسم آخر.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينين، والخروج من هذا الصمت الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار في حقده وانتقامه من الأسرى.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الانتهاكات الإسرائيلية

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