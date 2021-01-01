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غزة: الشرطة تحذر من إطلاق النار خلال إعلان نتائج “التوجيهي”

الأربعاء 28 يوليو 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الشرطة تحذر من إطلاق النار خلال إعلان نتائج “التوجيهي”



غزة /سما/

حذر أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من إطلاق النار تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر خلال الأيام المقبلة.

وبين البطنيجي في تصريح صحافي له أنه تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون، وتوجيه المباحث العامة لتكثيف انتشارها في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك.

وأكد أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين.

ودعا المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيدًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

#الشرطة الفلسطينية #ايمن البطنيجي #اطلاق النار #نتائج التوجيهي #قطاع غزة

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