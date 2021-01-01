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الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية مشروع الاستجابة لـ”كوفيد– 19″

الأربعاء 28 يوليو 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية مشروع الاستجابة لـ”كوفيد– 19″



رام الله /سما/

وقعت جمعية التنمية الزراعية “الإغاثة الزراعية” اتفاقية مشروع الاستجابة لكوفيد -19 ، الممول من مؤسسة Christian Aid.

ويأتي هذا المشروع لتحسين الزراعة في الفناء الخلفي الذي ترأسه 15 مزارعة في منطقة الشوكة شرق رفح، واللاتي تضررن من الإغلاق بسبب جائحة كوفيد- 19 ويرغبن في تحسين مستوى معيشة أسرهن وسبل عيشهن.

ويهدف المشروع إلى تأمين الغذاء وإلى زيادة قدرتهم على الصمود لمواجهة القيود المستمرة والمستقبلية حيث سيمنحهم الفرصة لزراعة المحاصيل لتوفير السلة الغذائية الاساسية للأسرة في ظل الأزمات التي يتعرض لها قطاع غزة.

وسيتم إنشاء دفيئات زراعية صغيرة تتلاءم مع الحديقة المنزلية، لزراعة محاصيل مختلفة على مدار العام كالطماطم والخيار والباذنجان والفلفل الفلفل الحلو والكوسا والخضروات الورقية.

يذكر أن الشوكة منطقة حدودية، وتعد من المناطق المهمشة، وأن النساء فيها يعانين من صعوبة في توفير احتياجاتهن الغذائية في مرحلة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد– 19.

#الاغاثة الزراعية #فيروس كورونا

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