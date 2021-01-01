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بينيت يدعو للعمل من أجل إنهاء العنف بالداخل الفلسطيني

الأربعاء 28 يوليو 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يدعو للعمل من أجل إنهاء العنف بالداخل الفلسطيني



القدس المحتلة /سما/

 دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إلى العمل من أجل إنهاء حالة العنف داخل “المجتمع العربي” (الداخل الفلسطيني).

وأكد بينيت خلال نقاش أجراه حول محاربة حالة العنف بالوسط العربي أن هذا المجتمع تعرض لإهمال لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه يدعم الشرطة ووزارة الأمن الداخلي في أنشطتهما المهمة بشأن هذه القضية.

وقال: “منذ بداية العام قتل عشرات الأشخاص في الوسط العربي، والجريمة يومية، والخوف يسيطر على الشوارع، ومن مسؤولية الحكومة محاربة ومعالجة هذه الظاهرة، وهي مهمة وطنية، الجمهور العربي نفسه يصرخ طلبًا للمساعدة ونحن يجب أن نفعل ذلك”.

وناقش المشاركون في الاجتماع تعزيز الخطة الوطنية للحد من الجريمة والعنف، والعمل ضمن الخطوط العريضة لزيادة إنفاذ عمل القوات الشرطية.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #الجريمة والعنف #المجتمع العربي #الداخل المحتل

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