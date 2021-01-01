صحة غزة تتوقع دخول موجة ثالثة: محاربة وباء كورونا تعتمد على نقطتين أساسيين!

غزة /سما/

قال الدكتور رامي العبادلة مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء إن الوضع الوبائي في القطاع يشهد استقرارا منذ أكثر من شهر ونصف رغم وجود مخاوف من موجة جديدة للفيروس.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الحالات اليومية في المشافي هي أقل تقريبا من 40 ، حيث تترواح بين 30 إلى 40 خلال الفترة السابقة.

وأكد أن هناك بعض المخاوف للدخول في موجات جديدة نتيجة عدم الالتزام بإجراءات السلامة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى القبول على التطعميات.

وتابع، "نحن كباقي الدول من المحتمل أن ندخل في موجة ثالثة، فمحاربة هذا الوباء تعتمد على نقطتين أساسيين الحصول على التطعيم والنقطة الثانية الالتزام بإجراءات السلامة".

وأضاف "بالنسبة للمواطنين الذين حصلوا على التطعيم بلغ عددهم حوالي 100 ألف، وهذا الرقم متدني بشكل عام"، داعيا المواطنين إلى تلقى التطعيمات خاصة أنها متعددة وذلك بما يتناسب مع الوضع الصحي سواء الفئة العمرية أو الحالة الصحية للشخص.

وتابع، للأسف الشديد هناك الكثير من الإشاعات التي تصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أناس ليس لهم أي علاقة بالعلم ولا يستندون إلى معلومات حقيقة علمية، نحن عندما نعتمد اللقاحات داخل الأراضى الفلسطينية يتم بناء على استناد علمي من جهات عالمية كمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي.

وحول افتتاح العام الدراسي، قال إن الوزارة فرضت على المعلمين الحصول على التطعيم منذ شهرين، وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية بشكل آمن، مضيفا أن هناك اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة لمناقشة بداية العام الدارسي والاتفاق على الاجراءات التي سيتم اتخاذها واتباعها أثناء العام.