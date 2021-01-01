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"الشيخ يلتقي المبعوث الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط "

الأربعاء 28 يوليو 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشيخ يلتقي المبعوث الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط "



رام الله /سما/

استقبل صباح اليوم الاربعاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله المبعوث الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط السيد سفين كوبمانز والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء إستعراض آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة ، وضرورة بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية لايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية حسب الشرعية الدولية و اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

#حسين الشيخ

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