عضو كنيست يهاجم بينيت ويصفه بالقاتل.. والطيبي يطالبه بالاعتذار

القدس المحتلة /سما/

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لجهوم حاد من عضو الكنيست ورئيس يهود هتوراة موشيه غافني، على خلفية الارتفاع الحاد في إصابات كورونا بإسرائيل.

ووفقاً لقناة الكنيست، خلال جلسة الكنيست وصف غافني رئيس الوزراء بـ"القاتل"، وحمله مسؤولية وفاة جميع مرضى كورونا.



وأضاف "أولئك الذين يموتون الآن من الكورونا هم بسبب نفتالي بينيت، إنه قاتلهم، هو الذي يتسبب في موت الناس".



وعند هذه النقطة طلب نائب رئيس الكنيست أحمد الطيبي من غافني الاعتذار وعدم استخدام كلمة قاتل، فأجابه غافني: "حسنًا، إنه المسؤول عن أولئك الذين يموتون الآن من كورونا - هذا جيد؟".