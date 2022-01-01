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غانتس: الموافقة على الميزانية ستحافظ على تفوق إسرائيل الأمني

الأربعاء 28 يوليو 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: الموافقة على الميزانية ستحافظ على تفوق إسرائيل الأمني



القدس المحتلة /سما/

علّق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على قرار الموافقة على ميزانية الجيش للعام 2022.
 
وكتب غانتس على صفحته بموقع "تويتر"، أن "الموافقة على ميزانية الجيش ستحافظ على التفوق الأمني لإسرائيل على أعدائها وتعتني بجنود الجيش الإسرائيلي".
 
وأضاف غانتس: "أود أن أشكر رئيس الحكومة نفتالي بينت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان الذي قادته خبرته الأمنية وقيادته إلى استنتاج أنه سيحافظ على أمن إسرائيل ويسمح للإسرائيليين بالنوم بسلام"، وفق تعبيره.
 
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أفاد بأن الائتلاف الحكومي استطاع الوصول لاتفاق حول ميزانية الجيش للعام 2022.
 
وقال مكتب بينت في بيان: إن "وزير المالية ليبرمان ووزير الجيش غانتس، اتفقا على تحديد ميزانية المؤسسة العسكرية، في إطار قانون الميزانية الذي يتم العمل على صياغته في هذه الأيام بالتحديد".
 
وبموجب هذه التفاهمات، تصل ميزانية وزارة الجيش إلى حوالي 58 مليار شيكل في العام 2022.

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