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الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الأربعاء 28 يوليو 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين



رام الله /سما/

استقبل الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية في مكتبه اليوم سعادة السفير محمد أبو وندي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين.

وبحث الجانبان القضايا ذات الإهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى الأقصى المبارك في ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف من اقتحامات وإغلاق ومنع حرية الوصول اليه ، بالإضافة الى تبعات المشروع التهويدي الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في شارع الناصر صلاح الدين بالقدس المحتلة والذي يعتبر من أهم المعالم التراثية والحضارية الإسلامية الشاهدة على عروبة وإسلامية المدينة .

وأشاد الهباش بالدور الهام الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين، وأكد على أهمية التنسيق عالي المستوى مع المملكة الأردنية الهاشمية بين فخامة الرئيس محمود عباس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني لإنقاذ الإرث الإنساني والتاريخي في القدس والذي تحاول دولة الاحتلال تغييره وتشويهه وتدميره لتنفيذ مخططات تهويد المدينة وفرض واقع مزيف وكاذب عليها .

#محمود الهباش

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