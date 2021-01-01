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حمد بن جاسم : أعرف منذ سنوات أن هاتفي مراقب ولكن لم أهتم

الأربعاء 28 يوليو 2021 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد بن جاسم : أعرف منذ سنوات أن هاتفي مراقب ولكن لم أهتم



وكالات - سما-

 تطرق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى قضية أنظمة التجسس في المنطقة وذلك بأعقاب الجدل الواسع الذي لف قضية نظام “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة إسرائيلية.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لحمد بن جاسم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: “ما تتناقله الأخبار ويتحدث عنه المسؤولون في دول عديدة عن أنظمة تجسس انتشرت في منطقتنا خاصة، وفي مناطق أخرى أمر يثير تساؤلات كثيرة، وفق CNN”.
وتابع قائلا: “اللهم إلا إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى تحترم القانون وتنفذه. وأنا اقول كل هذا وأعرف منذ سنوات ان هاتفي مراقب من قبل أولئك الذين يتسلون، ولكني لم أثر ذلك لأنه لا يهمني في ظل الوضع الحزين الذي نحن فيه في المنطقة والتي لا أتمنى لها ولا أرجو منها منذ البداية إلا الإصلاح في هذا المجال”.
وأضاف: “وفي كل المجالات الأخرى.. هذه ابيات ارسلها صديق لي: عزّاة لا نشاهدهم.. وأطفال نرى تجري.. بألعابٍ بلا حلمٍ.. وأحلامٍ بنا تزرع”.

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