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رئيس بايرن ميونخ يحسم مستقبل ليفاندوفسكي

الأربعاء 28 يوليو 2021 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بايرن ميونخ يحسم مستقبل ليفاندوفسكي



وكالات / سما /

أكد هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ الألماني، أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، سوف يستمر مع النادي لمدة موسمين مقبلين.

وارتبط اللاعب صاحب الـ32 عامًا بالانضمام إلى تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، في ظل رغبة الألماني توماس توخيل، المدير الفني للبلوز في التعاقد مع مهاجم جديد.

وعندما طُلب من هاينر الرد على اهتمام تشيلسي بضم ليفاندوفسكي، أوضح في تصريحات لموقع “جول” العالمي: “أولًا، في رأيي، روبرت هو أفضل مهاجم في العالم، نحن سعداء للغاية لوجوده في فريقنا”.

وأكمل: “لا يزال يملك عامين في عقده، بالتأكيد سيلعب الموسمين المقبلين مع بايرن ميونخ، لقد قلتها بالفعل منذ بضعة أسابيع، يمكنني أن أتخيله سيبقى معنا لفترة أطول، سوف يحترم عقده”.

وبسؤاله عن حقيقة تعاقد النادي البافاري مع الدولي النرويجي إرلينج براوت هالاند: “لا، كما قلت، سيكون ليفاندوفسكي بالتأكيد هنا في الموسمين المقبلين مع بايرن ميونخ، ثم سنبحث عن خليفة”.

وعن مستقبل جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا: “كما تعلم، ذهب الثنائي في إجازة بعد بطولة أوروبا، لقد عادا أمس في الحصص التدريبية، الآن لدينا الوقت للتحدث معهما، ونأمل أن نجد اتفاقيات معهما خلال الأسبوع القادم”.

#بايرن ميونخ #ليفاندوفسكي #تشيلسي #الدوري الالماني

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