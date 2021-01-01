أميركي يحمل كرسيا على ذقنه لأكثر من ساعة

وكالات / سما /

حصل ديفيد راش من ولاية أيداهو الأميركية على رقمٍ قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك من خلال حمل كرسي على ذقنه لأكثر من ساعة.

وفي التّفاصيل، قال ديفيد راش، محطّم أكثر من 200 رقم قياسي والذي يستخدم محاولاته في موسوعة غينيس بهدف الترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM Education) ، إن قواعد الموسوعة تملي عليه استخدام كرسي بالحجم الكبير مخصص للبالغين.

وأشار راش إلى أنّه كان يخطط لتخطّي الرّقم القياسي السابق البالغ ساعة ودقيقتين و18 ثانية بفارق كبيرٍ لكن الألم في رقبته والتعب في ساقيه جعله يكتفي بإنجازٍ أقل من طموحه.

وأكمل راش محاولته بنجاح في ساعة و ثماني دقائق و39 ثانية.