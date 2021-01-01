  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يبحث مع وزير خارجية قطر اعادة إعمار غزة والمنحة القطرية

الأربعاء 28 يوليو 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يبحث مع وزير خارجية قطر اعادة إعمار غزة والمنحة القطرية



غزة / سما /

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يوم الأربعاء، في الدوحة وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال بيان صدر عن مكتب هنية، إن هنية وآل ثاني "بحثا تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بعد معركة سيف القدس، والإجراءات التي تبذلها قطر فيما يخص الإعمار في غزة والمنحة القطرية، مشيرًا إلى أن آل ثاني أكد أنها "تسير بخطى حثيثة للشروع في تنفيذها".

وأشاد هنية بمواقف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والدبلوماسية القطرية والجهود المتواصلة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وفق البيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.

وشارك في اللقاء نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية، والمستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: دحلان يطلب المشاركة في اجتماعات القاهرة وعباس يغير طريقة تعاطيه مع القيادات "المتجنّحة"

لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي: "أهدي ميدالية فوزي لإسرائيل أيضاً"

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن أبو زايد

تفاصيل عن السلاح الذي صد بواسطته الجيش السوري الغارة الإسرائيلية يوم 22 يوليو

في حديقة منزله.. سريلانكي يعثر على أكبر حجر ياقوت بالعالم

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

محامية صدام حسين تكشف تفاصيل خطيرة وتشرح أسباب الهجوم عليه وعلى حافظ الأسد

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

لا وفيات .. تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

بعد محادثة ابو مازن وغانتس .. اسرائيل تتخذ عدة قرارات لتعزيز العلاقة مع السلطة وهي كالتالي ..

AP_186751878347-640x400-1-640x400

صحيفة عبرية تكشف عن (8) أسباب تستبعد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية