هنية يبحث مع وزير خارجية قطر اعادة إعمار غزة والمنحة القطرية

غزة / سما /

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يوم الأربعاء، في الدوحة وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال بيان صدر عن مكتب هنية، إن هنية وآل ثاني "بحثا تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بعد معركة سيف القدس، والإجراءات التي تبذلها قطر فيما يخص الإعمار في غزة والمنحة القطرية، مشيرًا إلى أن آل ثاني أكد أنها "تسير بخطى حثيثة للشروع في تنفيذها".

وأشاد هنية بمواقف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والدبلوماسية القطرية والجهود المتواصلة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وفق البيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.

وشارك في اللقاء نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية، والمستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو.