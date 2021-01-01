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الخارجية: نثق بقدرة الجمهورية التونسية على اجتياز التحديات الراهنة

الأربعاء 28 يوليو 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ثقة دولة فلسطين بقدرة الجمهورية التونسية على اجتياز جميع التحديات الراهنة، والخروج منها وصولا الى مزيد من الاستقرار والازدهار والوحدة بقيادة الرئيس قيس سعيد.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن دولة فلسطين تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على الساحة الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة، وتتمنى لها التغلب على تلك التحديات.

وشددت الخارجية على عمق العلاقات التونسية الفلسطينية التاريخية الصادقة، وفخر دولة فلسطين بالمواقف التونسية الأخوية الشجاعة، الداعمة لشعبنا وحقوقه في المحافل كافة.

#وزارة الخارجية #تونس #فلسطين

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