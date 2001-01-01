  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات القمع تقتحم سجن "عسقلان" وتنقل الأسير المضرب محمد نوارة إلى عزل بئر السبع

الأربعاء 28 يوليو 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قسم (3) في سجن "عسقلان"، ونقلت الأسير المضرب عن الطعام محمد نوارة الى عزل بئر السبع، في خطوة تنكيلية بحقه.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن قوات القمع نكلت بالأسرى، وعبث بأغراضهم الشخصية وخربت مواد "الكانتينا"، وأجرت تفتيشات واسعة، وقامت بتخريب مقتنيات الأسرى فيه.

ولفتت الهيئة الى أن قسم (3) في عسقلان يقبع فيه عدد من الأسرى المرضى ذوي الحالات المرضية الصعبة والخطيرة كالأسرى: موفق عروق، وممدوح عمرو، وشادي موسى، وعثمان أبو خرج، وحمادة أبراش، وياسر ربايعة، ووائل أبو شخدم.

من ناحيته، أوضح نادي الأسير، أنّ الأسير نوارة من مدينة رام الله، محكوم بالسجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2001.

#قوات القمع #سجن عسقلان #هيئة شؤون الأسرى #محمد نوارة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: دحلان يطلب المشاركة في اجتماعات القاهرة وعباس يغير طريقة تعاطيه مع القيادات "المتجنّحة"

لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي: "أهدي ميدالية فوزي لإسرائيل أيضاً"

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن أبو زايد

تفاصيل عن السلاح الذي صد بواسطته الجيش السوري الغارة الإسرائيلية يوم 22 يوليو

في حديقة منزله.. سريلانكي يعثر على أكبر حجر ياقوت بالعالم

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

محامية صدام حسين تكشف تفاصيل خطيرة وتشرح أسباب الهجوم عليه وعلى حافظ الأسد

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

لا وفيات .. تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

بعد محادثة ابو مازن وغانتس .. اسرائيل تتخذ عدة قرارات لتعزيز العلاقة مع السلطة وهي كالتالي ..

AP_186751878347-640x400-1-640x400

صحيفة عبرية تكشف عن (8) أسباب تستبعد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية