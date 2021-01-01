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"التعليم العالي" تتسلّم معدات لدعم البرامج الثنائية في جامعة القدس

الأربعاء 28 يوليو 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، من خلال الإدارة العامة للتعليم التقني، معدات لتجهيز مختبرات هندسية متخصصة لبرامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس بقيمة 32 ألف يورو، ضمن مشروع تحديث التعليم المهني والتقني الممول من الحكومة الألمانية، وينفذه بنك التنمية الألماني (KFW)

وقال مدير عام التعليم التقني في "التعليم العالي" سامر موسى، إن دعم الوزارة للبرامج الثنائية يهدف إلى جسر الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات ومتطلبات سوق العمل، إذ يجري تطبيق ذلك على غرار التجربة الألمانية، وتعتمد على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية وربط الطلبة في بيئة العمل منذ اليوم الأول من التحاقهم بالدراسة.

وأضاف موسى أن وزير التعليم العالي محمود أبو مويس أعطى توجيهاته لتعزيز البرامج الثنائية كونها توفّر للطلبة فرصة التعلّم في الجامعة والتطبيق العملي في إحدى الشركات الفلسطينية الشريكة المتخصصة، وذلك مناصفةً على مدار سنوات الدراسة.

وأشار إلى أن هذه البرامج التعليمية تُسهم في رفع المستوى المهني لدى الشباب الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطلبة بعد تخرجهم. 

#الحكومة الألمانية #التعليم العالي #جامعة القدس

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