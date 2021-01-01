"واتساب" يسمح بالانضمام إلى المكالمات الجماعية الجارية

وكالات / سما /

شرعت إدارة تطبيق الدردشة الفورية "واتساب" بمنح المستخدمين القدرة على الانضمام إلى مكالمة جارية بدلاً من الاضطرار إلى الانتظار منذ بدايتها.

ويمكن المستخدم تسجيل الدخول والخروج حسب الرغبة، بما أنه قد تمت دعوته في البداية.

وهناك شاشة معلومات تُظهر من يشارك في الدردشة والمدعوين إليها. وحتى عند النقر على "تجاهل" المكالمة عند انطلاقها، سيظل الباب مفتوحاً أمام من يريد الانضمام لاحقاً.

ويعني هذا أن التطبيق الأخضر بات يقترب أكثر من منافسة تطبيقات مكالمات الفيديو الجماعية مثل "زوم".

وتقر إدارة "واتساب" بنجاح هذه المنصات، وتقر أيضاً بأن المستخدمين لديهم دائماً عادات مختلفة في الدردشة المرئية.

وهذا يجعل الخدمة أكثر جاذبية إذا تركت دائماً محادثة فيديو قيد التشغيل حتى يتمكن الأصدقاء من الدخول عندما يناسبهم.