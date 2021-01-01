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تعرف على صراع الهدافين في الممتازة والأولى

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على صراع الهدافين في الممتازة والأولى



غزة / سما /

واصل خالد النبريص لاعب اتحاد خانيونس تألقه هذا الموسم, إثر تسجيله هدفين ضد شباب خانيونس, ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وبات لدى النبريص 15 هدفا في صدارة الهدافين, بفارق 5 أهداف كاملة أمام ملاحقه علاء عطية لاعب الشجاعية.

ويحتل يسار الصباحين لاعب خدمات رفح المركز الثالث بـ9 أهداف, متقدما بفارق هدف أمام حازم شكشك لاعب الصداقة.

أما في الدرجة الأولى, فيتواجد يوسف داوود مهاجم خدمات النصيرات في الصدارة برصيد 9 أهداف, بفارق هدف أمام ملاحقه بلال مقبل مهاجم بيت حانون الأهلي.

ويأتي الثنائي حاتم نصار لاعب الأهلي وإبراهيم وشاح لاعب خدمات البريج في المركز الثالث برصيد 7 أهداف, بفارق هدف أمام الثنائي أحمد العمواسي من خدمات خانيونس وبهاء الدعالسة من خدمات البريج.

#دوري الأولى #الممتازة #الهدافين #خالد النبريص #اتحاد خانيونس #دوري الممتازة

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