تعرف على صراع الهدافين في الممتازة والأولى

غزة / سما /

واصل خالد النبريص لاعب اتحاد خانيونس تألقه هذا الموسم, إثر تسجيله هدفين ضد شباب خانيونس, ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وبات لدى النبريص 15 هدفا في صدارة الهدافين, بفارق 5 أهداف كاملة أمام ملاحقه علاء عطية لاعب الشجاعية.

ويحتل يسار الصباحين لاعب خدمات رفح المركز الثالث بـ9 أهداف, متقدما بفارق هدف أمام حازم شكشك لاعب الصداقة.

أما في الدرجة الأولى, فيتواجد يوسف داوود مهاجم خدمات النصيرات في الصدارة برصيد 9 أهداف, بفارق هدف أمام ملاحقه بلال مقبل مهاجم بيت حانون الأهلي.

ويأتي الثنائي حاتم نصار لاعب الأهلي وإبراهيم وشاح لاعب خدمات البريج في المركز الثالث برصيد 7 أهداف, بفارق هدف أمام الثنائي أحمد العمواسي من خدمات خانيونس وبهاء الدعالسة من خدمات البريج.