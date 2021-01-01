مدير فني جديد لخدمات البريج

غزة / سما /

كشف نادي خدمات البريج, عن اسم المدير الفني الجديد للفريق، استعدادا للجولة القادمة من دوري الدرجة الأولى.

وأكدت إدارة خدمات البريج تعيين عواد خطاب مديراً فنياً، لقيادة الفريق في المراحل المتبقية من دوري الدرجة الأولى, خلفا للمستقيل أيوب أبو زاهر.

وسيقود خطاب فريق خدمات البريج بدءا من الجولة القادمة، التي يلتقي فيها الفريق مع خدمات خانيونس الأحد المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

يشار إلى أن خدمات البريج يحتل المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.