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سولشاير يحدد أولوية مانشستر الجديدة بعد التعاقد مع فاران

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يحدد أولوية مانشستر الجديدة بعد التعاقد مع فاران



وكالات / سما /

حدد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولوية النادي الجديدة في سوق الانتقالات الصيفي، بعد إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران من فريق ريال مدريد الإسباني.

ونجح سولشاير في ترميم دفاع اليونايتد بضم فاران ليكون الصفقة الثانية للفريق هذا الصيف بعد التعاقد مع الجناح الهجومي لبوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو.

ولم يكتف النادي الإنجليزي من الصفقات، ويركز سولشاير ورجاله حالياً على التعاقد مع لاعب وسط جديد حسبما أوردت شبكة مانشستر إيفينينج نيوز البريطانية.

ويعمل اليونايتد على التعاقد مع لاعب وسط جديد قبل انطلاق الموسم، مع تواجد عدة لاعبين في مفكرته وعلى رأسهم نجم رين الفرنسي، ادواردو كامافينجا، ونجم وسط وست هام يونايتد، ديكلان رايس.

المثير في الأمر أن الشبكة تفيد بأن النادي الإنجليزي قد لا يكتفي أيضاً بالتعاقد مع لاعب وسط جديد، وربما يتجه بعد ذلك لضم قلب دفاع جديد حتى بعد وصول فاران، وكذلك لاعب لشغل خانة الظهير الأيمن في الفترة المقبلة.

#سولشاير #جونار سولشاير #مانشستر يونايتد #فاران #رافاييل فاران

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