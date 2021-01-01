ممفيس ديباي يتوقع خط هجوم برشلونة في الموسم الجديد

وكالات / سما /

توقع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني الجديد شكل خط هجوم البلاوجرانا في الموسم الجديد، مؤكداً بأنه بإمكانه اللعب بجانب الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو.

وتعاقد نادي برشلونة هذا الصيف مع الهولندي ممفيس ديباي مجاناً عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق ليون الفرنسي.

ويحمل الهولندي ممفيس ديباي آمال عشاق برشلونة في تغيير الشكل الهجومي للفريق، بعد معاناة البرسا على المستوى الهجومي بعد رحيل الأوروجواني لويس سواريز.

وتحدث ممفيس ديباي حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية قائلاً “سيكون من الرائع اللعب مع ليونيل ميسي، نأمل أن يكون ذلك ممكناً، فهو يمتلك العديد من الصفات التي يحتاجها الفريق، وسيكونن من المهم بناء كل شيء حوله”.

وأضاف “هناك الكثير من المواهب في الفريق، وسيكون من الرائع أن ألعب بجانب ميسي، وأن أحقق الألقاب معه”.

وأردف “لدينا العديد من المهاجمين، لكن كلهم مختلفون في رأيي، فمثلاً لدي قدرات مختلفة عن سيرجيو أجويرو، وأعتقد أن نحن الثلاثة -ديباي، وميسي، وأجويرو- بإمكاننا اللعب معاً، سنرى ما الذي سيحدث”.