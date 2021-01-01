  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ممفيس ديباي يتوقع خط هجوم برشلونة في الموسم الجديد

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممفيس ديباي يتوقع خط هجوم برشلونة في الموسم الجديد



وكالات / سما /

توقع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني الجديد شكل خط هجوم البلاوجرانا في الموسم الجديد، مؤكداً بأنه بإمكانه اللعب بجانب الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو.

وتعاقد نادي برشلونة هذا الصيف مع الهولندي ممفيس ديباي مجاناً عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق ليون الفرنسي.

ويحمل الهولندي ممفيس ديباي آمال عشاق برشلونة في تغيير الشكل الهجومي للفريق، بعد معاناة البرسا على المستوى الهجومي بعد رحيل الأوروجواني لويس سواريز.

وتحدث ممفيس ديباي حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية قائلاً “سيكون من الرائع اللعب مع ليونيل ميسي، نأمل أن يكون ذلك ممكناً، فهو يمتلك العديد من الصفات التي يحتاجها الفريق، وسيكونن من المهم بناء كل شيء حوله”.

وأضاف “هناك الكثير من المواهب في الفريق، وسيكون من الرائع أن ألعب بجانب ميسي، وأن أحقق الألقاب معه”.

وأردف “لدينا العديد من المهاجمين، لكن كلهم مختلفون في رأيي، فمثلاً لدي قدرات مختلفة عن سيرجيو أجويرو، وأعتقد أن نحن الثلاثة -ديباي، وميسي، وأجويرو- بإمكاننا اللعب معاً، سنرى ما الذي سيحدث”.

#ممفيس ديباي #برشلونة #ديباي #ميسي #أجويرو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: دحلان يطلب المشاركة في اجتماعات القاهرة وعباس يغير طريقة تعاطيه مع القيادات "المتجنّحة"

لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي: "أهدي ميدالية فوزي لإسرائيل أيضاً"

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن أبو زايد

تفاصيل عن السلاح الذي صد بواسطته الجيش السوري الغارة الإسرائيلية يوم 22 يوليو

في حديقة منزله.. سريلانكي يعثر على أكبر حجر ياقوت بالعالم

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

محامية صدام حسين تكشف تفاصيل خطيرة وتشرح أسباب الهجوم عليه وعلى حافظ الأسد

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

لا وفيات .. تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

بعد محادثة ابو مازن وغانتس .. اسرائيل تتخذ عدة قرارات لتعزيز العلاقة مع السلطة وهي كالتالي ..

AP_186751878347-640x400-1-640x400

صحيفة عبرية تكشف عن (8) أسباب تستبعد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية