يوفنتوس يحسم مستقبل جورجيو كيليني بشكلٍ نهائي

وكالات / سما /

أكدت إدارة يوفنتوس الإيطالي عبر الرئيس أندريا أنيلي على ثقتها الكبيرة في مسألة استمرار جورجيو كيليني قائد ونجم خط دفاع البيانكونيري مع الفريق في الموسم المقبل.

وانتهى بالفعل عقد جورجيو كيليني ابن 36 عاماً مع فريقه يوفنتوس هذا الصيف، حيث أصبح لاعباً حراً، وبإمكانه التعاقد مع أي فريق آخر.

ولفت جورجيو كيليني الأنظار إليه بشدة في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بعد قيادة منتخب بلاده إيطاليا للتتويج باللقب القاري.

ولكن شعرت جماهير يوفنتوس بالخوف عندما انتهى عقد جورجيو كيليني منذ شهر تقريباً، ولم تتحرك إدارة اليوفي للتوصل لاتفاق مع المدافع الصلب.

ولكن يبدو بأن الأمور لم تكن بهذا الشكل، حيث تنتظر الإدارة فقط عودة كيليني من إجازته الصيفية للتوقيع على بنود عقده الجديد.

وتحدث أنييلي في مؤتمره الصحفي عندما سئل عن مصير كيليني قائلاً “تحدثت إليه يوم الاثنين، وبدا لي الأمر سخيفاً أن أقطع إجازته معتبراً أنه يلعب لمدة عامين دون انقطاع”.

وأضاف “سيقوم بتوقيع بنود عقده الجديد بمجرد عودته من الإجازة”.