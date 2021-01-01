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قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية صباح اليوم الاربعاء بعض التفاصيل حولآلية ادخال و صرف المنحة القطرية .

وقالت القناة العبرية ان  مخطط تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة لا يشمل دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة ولكن فقط للأسر الفقيرة .

واوضحت ان الصرف سيكون من خلال بطاقات صراف آلي سيتم توزيعها على المستفيدين.

واشارت الى انه في الوقت الحالي لا يتضح ما إذا كانت حماس ، ستوافق على هذا المخطط أم ستقرر تصعيد الوضع في الجنوب دون حل لمسألة رواتب الموظفين - ويقدّر بأنه لو تم التوافق على الآلية فإن تنفيذها سيستغرق على الأقل بضعة أسابيع.

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