قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية صباح اليوم الاربعاء بعض التفاصيل حولآلية ادخال و صرف المنحة القطرية .

وقالت القناة العبرية ان مخطط تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة لا يشمل دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة ولكن فقط للأسر الفقيرة .

واوضحت ان الصرف سيكون من خلال بطاقات صراف آلي سيتم توزيعها على المستفيدين.

واشارت الى انه في الوقت الحالي لا يتضح ما إذا كانت حماس ، ستوافق على هذا المخطط أم ستقرر تصعيد الوضع في الجنوب دون حل لمسألة رواتب الموظفين - ويقدّر بأنه لو تم التوافق على الآلية فإن تنفيذها سيستغرق على الأقل بضعة أسابيع.