بلدية خانيونس تشرع بإنشاء محطة للطاقة الشمسية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات قطاع غزة، ومصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسة (UNDP)، بإنشاء "محطة الطاقة الشمسية" لتزويد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة شرق بلدة الفخاري بالكهرباء البديلة.

وأكد رئيس بلدية خان يونس وعضو مجلس إدارة مصلحة المياه د. علاء الدين البطة، على أهمية المشروع الذي سينهي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن محطة المعالجة المركزية والذي يتسبب بأعطال متعددة نتيجة لتوقف تشغيلها المفاجئ جراء انقطاع الكهرباء، وكذلك لتخفيف تكاليف تشغيل المحطة، علماً بأن تكلفة الكهرباء تمثل حوالي 65% من التكلفة الاجمالية لتشغيل محطة المعالجة.

وأوضح د. البطة على أن محطة المعالجة المركزية تستقبل (16,000) كوب من مياه الصرف الصحي يوميًا، حيث أن قدرتها الاستيعابية تبلغ (26,000) كوب وتكفي لتغطية كافة أرجاء محافظة خان يونس، مشيرًا إلى أن البلدية ومصلحة المياه تسعيان لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، سيما وأن المحطة تخدم ما يزيد عن (340) ألف نسمة.

ومن جانبه أوضح مهندس الكهرباء بالمحطة محـمد أبو عنزة؛ أن المشروع يتم تنفيذه عبر ثلاثة مراحل؛ حيث شرعت مؤسسة الـ (UNDP) بالتعاون مع مصلحة المياه وبلدية خان يونس بتنفيذ المرحلة الأولى، وتشمل تمديد خط بقدرة (1.3) ميجا وات بتمويل من دولة النرويج، والمرحلة الثانية بقدرة (2.2) ميجا وات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والمرحلة الثالثة بقدرة (3.5) ميجا وات بتمويل من بنك التنمية الإسلامي، وبذلك تكون القدرة الكلية للمشروع (7) ميجا وات.

ونوه أبو عنزة أن الكمية الصادرة من محطة الطاقة الشمسية الجاري إنشائها تكفي لتغطية أحمال المحطة للمرحلتين الأولى والثانية، حيث أنها ستستخدم نصف قدرة المشروع مباشرة في النهار، على أن تقوم شركة الكهرباء بإمداد باقي الكمية ليلاً، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في غضون ثمانية أشهر حسب الجدول الزمني للمشروع.