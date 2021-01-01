طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (29 يوليو).

وأوضحت أن السفر سيكون المتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة من كشف رقم (2021/25).

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/25): اضغط هنا

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