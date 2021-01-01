  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (29 يوليو).

وأوضحت أن السفر سيكون المتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة من كشف رقم (2021/25).

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/25):  اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: دحلان يطلب المشاركة في اجتماعات القاهرة وعباس يغير طريقة تعاطيه مع القيادات "المتجنّحة"

لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي: "أهدي ميدالية فوزي لإسرائيل أيضاً"

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن أبو زايد

تفاصيل عن السلاح الذي صد بواسطته الجيش السوري الغارة الإسرائيلية يوم 22 يوليو

في حديقة منزله.. سريلانكي يعثر على أكبر حجر ياقوت بالعالم

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

محامية صدام حسين تكشف تفاصيل خطيرة وتشرح أسباب الهجوم عليه وعلى حافظ الأسد

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

لا وفيات .. تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

بعد محادثة ابو مازن وغانتس .. اسرائيل تتخذ عدة قرارات لتعزيز العلاقة مع السلطة وهي كالتالي ..

AP_186751878347-640x400-1-640x400

صحيفة عبرية تكشف عن (8) أسباب تستبعد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية