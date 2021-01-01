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لا وفيات .. تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 28 يوليو 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا وفيات .. تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

​ أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا في حين لم تسجل اي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

واشارت الكيلة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 15، طوباس 2، أريحا والأغوار 2، طولكرم 3، نابلس 6، الخليل 6، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 1، قطاع غزة 119".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 9، طوباس 1، الخليل 7، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 74".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 15 مريضاً، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 582,721 بينهم 412,136 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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