بلدية غزة تبحث مع نقابة الصيادلة سبل تعزيز التعاون

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من نقابة الصيادلة، سبل التعاون وتقديم تسهيلات للصيادلة لاسيما الصيدليات التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس، حضره وفد النقابة برئاسة نقيب الصيادلة د. إيهاب دبابش، وعضوا مجلس الإدارة د. عصام العطار، ود. أحمد مسعود.

وأطلع رئيس البلدية الوفد على حملة التسهيلات المالية التي اطلقتها البلدية بهدف دعم ومساندة المواطنين خلال العدوان، وكذلك منح خصم كبير على قيمة فاتورة الخدمات للصيدليات المتضررة بشكل كلي من العدوان.

وأكد أن بلدية غزة لن تدخر جهداً في دعم ومساندة كافة القطاعات والنقابات المهنية المختلفة مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة.

بدوه؛ شكر وفد النقابة، رئيس البلدية والمجلس البلدي على دورهم في إقرار نسبة خصم للصيدليات المتضررة كلياً من العدوان، وعمل تسهيلات وخصومات لرخصة المهن.

وناقش الطرفان قضايا تتعلق بكيفية حصر بيع المواد الطبية والكمامات من خلال الصيدليات المرخصة ، ورخصة الحرف للصيادلة، وسبل الاستفادة من التسهيلات والخصومات التي تقدمها البلدية لرخصة المهن في بداية العام.