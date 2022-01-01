بلدية غزة تبحث مع نقابة الصيادلة سبل تعزيز التعاون

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من نقابة الصيادلة، سبل التعاون وتقديم تسهيلات للصيادلة لاسيما الصيدليات التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس، حضره وفد النقابة برئاسة نقيب الصيادلة د. إيهاب دبابش، وعضوا مجلس الإدارة د. عصام العطار، ود. أحمد مسعود.
وأطلع رئيس البلدية الوفد على حملة التسهيلات المالية التي اطلقتها البلدية بهدف دعم ومساندة المواطنين خلال العدوان، وكذلك منح خصم كبير على قيمة فاتورة الخدمات للصيدليات المتضررة بشكل كلي من العدوان.
وأكد أن بلدية غزة لن تدخر جهداً في دعم ومساندة كافة القطاعات والنقابات المهنية المختلفة مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة.
بدوه؛ شكر وفد النقابة، رئيس البلدية والمجلس البلدي على دورهم في إقرار نسبة خصم للصيدليات المتضررة كلياً من العدوان، وعمل تسهيلات وخصومات لرخصة المهن.
وناقش الطرفان قضايا تتعلق بكيفية حصر بيع المواد الطبية والكمامات من خلال الصيدليات المرخصة ، ورخصة الحرف للصيادلة، وسبل الاستفادة من التسهيلات والخصومات التي تقدمها البلدية لرخصة المهن في بداية العام.
واتفقا على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين النقابة والبلدية لحل أي اشكالية تتعلق بمهنة الصيدلة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها البلدية المهن المختلفة.