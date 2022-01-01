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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأربعاء 28 يوليو 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أي وفيات، في آخر 24 ساعة،

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 882 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 116227، بينهم 945 حالة نشطة، و114189 حالة تعافٍ و1093 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 57، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، فيما تلقى اللقاح 102854.

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