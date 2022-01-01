الأوقاف بغزة تتحدث عن عودة موسم العمرة ..

غزة / سما /

قال عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن ملف الحج والعمرة يحتاج لعدة أمور، منها موافقة السعودية وهو ما أعلن عن السماح به، والآخر متعلق بموافقة جهات الاختصاص بالقطاع، ويتحكم بذلك الوضع الوبائي.

وبين الهور في حديث لإذاعة الأقصى المحلية، أنه في حال كان هناك وضع صحي مناسب لخروج المعتمرين في أجواء يتم من خلالها المحافظة على صحة المواطنين، فسيكون هناك قرار إيجابي بهذا الخصوص.

وأضاف، “لن يكون في ملف العمرة أي تقدم رسمي عملي إلا بعد توفر المعلومات والبيانات الرسمية اللازمة، وأنصح الجميع بانتظار البيان الرسمي من وزارة الأوقاف”.

ورجح أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين ستتضح الصورة أكثر، قائلًا، “نحن لم تصلنا التفاصيل بشكل رسمي حتى الآن، وحيثما توفرت المعلومات سيتم تقييم الوضع الصحي وبعد ذلك يتم إصدار القرار، ونأمل أن تكون القرارات إيجابية”.

وكانت السعودية اعلنت "جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة (الأحد 25 يوليو/ تموز الجاري) عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا الإلكتروني".

وقال إنه سيتم استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.