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القواسمي: إسرائيل هي التعبير الحقيقي لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري

الأربعاء 28 يوليو 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: إسرائيل هي التعبير الحقيقي لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري



رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التعبير والتعريف الحقيقي والدقيق لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري المقيت.

وأشار القواسمي، في هذا السياق، الى ممارسات إسرائيل من هدم للبيوت وطرد لسكان الأرض وأصحابها، وسرقة الممتلكات الفلسطينية، والتمييز العنصري في القوانين والمعاملة بناء على الدين والجنس والعرق، والاعتقالات اليومية، ومنع الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول الى أماكن العبادة في القدس، ونصب أكثر من خمسمائة حاجز عسكري في الضفة الفلسطينية، وبناء جدار الفصل العنصري، وإطباق الحصار على غزة، وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني من ماء وغاز وثروات مختلفة.

وقال القواسمي إنه آن الأوان لإسقاط هذا النظام العنصري الذي يمارس أبشع السياسات بحق الشعب الفلسطيني، والذي يتجاوز كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي وضعت حدودا وضوابط واضحة تهدف لاحترام الإنسان أيا كان دينه وعرقه وجنسه.

#اسامة القواسمي #جدار الفصل العنصري #الأبارتهايد #الاحتلال

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