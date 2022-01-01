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كورونا في اسرائيل : 2293 إصابة جديدة وجرعة تطعيم ثالثة بالأسبوع المقبل

الأربعاء 28 يوليو 2021 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في اسرائيل : 2293 إصابة جديدة وجرعة تطعيم ثالثة بالأسبوع المقبل



القدس المحتلة / سما /

شخصت 2293 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تتواصل التحضيرات لإعطاء جرعة التطعيم الثالثة ضد الفيروس، حيث يتوقع أن يتم البدء بذلك في الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومع مواصلة تسجيل معدلات قياسية يومية في الإصابات بالفيروس، يتواصل الارتفاع في الإصابات التي يتم تسريرها في المستشفيات وكذلك الحالات الخطيرة، حيث يرقد في المستشفيات 243 مصابا بينهم 149 مصابا بحالة خطيرة، وكذلك 22 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتظهر البيانات بأن 11 مصابا ممن تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي تلقوا التطعيم ضد كورونا.

ووسعت وزارة الصحة من فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 95 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 2.4% منها موجبة، وهو ما يشير إلى استمرار تفشي الفيروس وعدم قطع سلسلة العدوى.

وبشأن الإصابات الخطيرة، تظهر البيانات بأن 102 من الإصابات للمسنين من جيل 65 سنة حتى 76 سنة، علما أن نسبة المطعمين من جيل 50 وما فوق بلغت 90%، كما أن نسبة الإصابات الخطيرة ممن لم يتلقوا التطعيم أعلى ممن حصلوا على التطعيم.

وتظهر المعيطات أن 212 ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية عادوا من السفر، حيث أن 62 مصابا عادوا من تركيا، 51 من اليونان، و18 من أميركا، و18 من جورجيا، و6 من روسيا، و5 من بلغاريا.

ومع تفشي الفيروس وعدم النجاح بقطع سلسلة العدوى، تعتزم وزارة الصحة الشروع بإعطاء جرعة التطعيم الثالثة ضد الفيروس، على أن يتم البدء في ذلك في الأسبوع المقبل، بحيث ستعطى الجرعة الثالثة لمن هم فوق جيل الـ60 عاما، وللمسنين ولمن يعانون من أمراض مزمنة.

وتعقد في وقت لاحق اليوم، جلسة مناقشات لموظفي وزارة الصحة حول موضوع جرعة التطعيم الثالثة، حيث من المتوقع أن يتم حسم الموضوع بالتوصية على إعطاء الجرعة الثالثة ضد الفيروس، إذ تشير التقديرات إلى أن صناديق المرضى ستشرع بذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

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