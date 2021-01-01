رام الله / سما /

تصدر استشهاد الشاب شادي عمر سليم (41 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت الصحف تحذير وزيرة الصحة مي الكيلة من أن الوضع الوبائي يتجه نحو موجة رابعة، داعية المواطنين إلى أخذ المطاعيم المضادة للفيروس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات خلال مواجهات على جبل صبيح وقمع مسيرة جماهيرية ضد الاستيطان

- قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى في "عسقلان"

- "هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة في عدوانها الأخير على غزة

- مهنا: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة للأسبوع المقبل

- "الإعلام": إغلاق مكتب "جي ميديا" جاء لأسباب تتعلق بالتراخيص القانونية ولا علاقة بالحريات الإعلامية

- متضامنون يحتجون أمام منزل مستوطن في نيويورك احتل منزل عائلة الكرد بالشيخ جراح

- حملة منسقة في الولايات المتحدة لإغلاق المنظمات الأميركية الداعمة للاستيطان بالضفة

- الهدمي يدين تمديد إغلاق مؤسسات مقدسية على رأسها بيت الشرق

- الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل شابين بغزة

- الكيلة: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

- النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن في الخليل

* "الأيام":

- شهيد في بيتا وإصابات خلال اقتحامات ومواجهات وقمع وحشي لمسيرة في الأغوار

- إسرائيل: 2577 إصابة جديدة بـ"كورونا" والحالات الخطيرة تتضاعف

- الاحتلال يمدد إغلاق "بيت الشرق" ومؤسسات مقدسية لستة أشهر أخرى

- الاحتلال: تأخير إخلاء بؤرة "أفيتار" حوّلها لنقطة احتكاك مع الفلسطينيين

- الخليل: مقتل مواطن إثر إطلاق الرصاص على مركبته

- الكيلة تحذر: موجة وبائية رابعة في الطريق وبحث إعطاء جرعة لقاح ثالثة لبعض الفئات

- القدس: مخطط "مركز المدينة" التهويدي يقلق الفلسطينيين والعشرات يتقدمون باعتراضات

- إيران تعلن توقيف عملاء لجهاز الموساد وضبط شحنة أسلحة معدة لـ"أحداث شغب"

* "القدس":

- شهيد برصاص الاحتلال في بيتا وعشرات المصابين خلال اقتحامات ومواجهات بعدة مواقع بالضفة

- تنكيل وحشي بالأسرى في "عسقلان"

- الهدمي يدين إغلاق الاحتلال لمؤسسات مقدسية بينها بيت الشرق

- وفاة و139 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- مساع في الكونغرس لوقف الإعفاء الضريبي للمنظمات الأميركية الداعمة للاستيطان

- متضامنون يحتجون أمام منزل مستوطن في نيويورك

- 2577 إصابة بالفيروس في إسرائيل خلال 24 ساعة.. والحالات الخطيرة تتضاعف

- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع المقبل

- مسؤول في "أونروا": نعاني من عجز مالي بقيمة 100 مليون دولار