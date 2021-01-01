اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مخيم جنين

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان خلال اقتحامها لمخيم جنين، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

واقتحمت أكثر من 25 دورية المخيم من عدة محاور وحاصرت أحياء مديرية الوكالة والساحة الرئيسية، وقد سمع صوت تفجيرات خلال اقتحام المنازل.

وداهم الجنود المنازل وفتشوها واحتجزوا سكانها وعرف منها. منزل الأسير الشبخ جمال أبو الهيجاء واعتقلوا نجله الأسير المحرر عبد السلام 30 عامًا ونقلوه لجهة مجهولة.

خلال ذلك، هاجم مقاومون دوريات وجنود الاحتلال واشتبكوا معهم بالرصاص الحي من عدة مناطق، كما ألقيت عبوات ناسفة مصنعة محليًا على الجنود الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي وكثيف.