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بايدن: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية

الأربعاء 28 يوليو 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية



وكالات

​حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن هجوما إلكترونيا كبيرا على الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى "حرب حقيقية" مع قوة كبرى.

وتسلط تصريحات بايدن الضوء على ما تعتبرها واشنطن تهديدات متنامية من جانب روسيا والصين، وفقا لرويترز.

وتصدر الأمن الإلكتروني جدول أعمال إدارة بايدن بعد سلسلة من الهجمات البارزة على كيانات منها شركة (سولارويندز) لإدارة الشبكات، وشركة (كولونيال بايبلاين) لخطوط أنابيب الوقود، وشركة (جيه.بي.إس) لمعالجة اللحوم، وهي هجمات ألحقت ضررا كبيرا بالولايات المتحدة.

وأثرت بعض الهجمات على إمدادات الوقود والغذاء في مناطق من الولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطاب استمر نصف ساعة يوم الثلاثاء، إنه "يعتقد أنه إذا نشبت حرب حقيقية مع قوى كبرى فسيكون ذلك على الأرجح نتيجة لاختراق إلكتروني له عواقب وخيمة".

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