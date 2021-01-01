حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

وغدا الخميس، يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد وبداية موجة حارة لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.