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نجم مسلسل "بريزون بريك" يصدم الجمهور بكشفه عن هذا الأمر

الأربعاء 28 يوليو 2021 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم مسلسل "بريزون بريك" يصدم الجمهور بكشفه عن هذا الأمر



وكالات/سما/

أثارنجم مسلسل 'Prison Break' ​وينتورث ميلر​ ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن أنه مصاب بالتوحد، وقد تناقلت الصحافة العالمية هذا الخبر ايضا بشكل كبير، وصدم جمهور ميلر بجرأته بإعلانه عن ذلك.

 

وكان وينتورث ميلر حلّ ضيف شرف في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها ER الذي بدأ عرضه عام 1994 ومسلسل Buffy The Vampire Slayer عام 1997، ومسلسل Popular عام 1999 ومسلسل Dinotopia عام 2002.
شارك بعد ذلك ميلر في The Human Stain عام 2003، إلى جانب أنتوني هوبكينز ونيكول كيدمان، كما شارك في العام ذاته بفيلمين، الأول Underworld والثاني Joan of Arcadia.

#مايكل سكوفيلد #بريزون بريك #وينتورث ميلر​ #التوحد

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