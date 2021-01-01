  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: خلافات بين بينيت وساعر بسبب "قانون نتنياهو"

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: خلافات بين بينيت وساعر بسبب "قانون نتنياهو"



القدس المحتلة/سما/

 كشفت قناة “ريشت كان” العبرية، مساء الثلاثاء، عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير القضاء في حكومته وزعيم حزب أمل جديد، جدعون ساعر، حول الترويج بشأن مشروع قانون يهدف لمنع متهم جنائي من تولي رئاسة الوزراء، بالإشارة إلى بنيامين نتنياهو أو ما بات يعرف باسم “قانون نتنياهو”.

وبحسب القناة، فإن ساعر يروج لهذا القانون، وقال في مقالة له بصحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس الثلاثاء، أن بينيت موافق على الترويج للقانون، في حين حزب يمينا الذي يتزعمه بينيت نفى أقوال ساعر.


وقالت مصادر من “يمينا”: “إن هذا القانون طرح داخل الائتلاف، ولم يتم الاتفاق عليه، ولن يتم دعمه”.

ووفقًا للقناة، فإن ساعر كان غاضبًا من النفي الذي خرج على لسان مكتب بينيت، وقال فيه: “ليست هذه الطريقة التي يتم التصرف بها، لقد تصرفت بالتنسيق الكامل مع مكتب رئيس الوزراء”.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن ساعر طلب من مكتب بينيت توضيحات حول النفي، فيما نفى مكتب ساعر ذلك.

#بنيامين نتنياهو #جدعون ساعر #قانون نتنياهو #نفتالي بينت

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى على مرحلتين تتضمن مروان البرغوثي

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي: "أهدي ميدالية فوزي لإسرائيل أيضاً"

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

شعث: الرئيس عباس أصدر مرسوماً بترشيحي لرئاسة "مؤسسة ياسر عرفات"

فيديو: إنزال عضو الكنيست المتطرف بن غفير عن منصة الكنيست بالقوة بطلب من الطيبي

الأخبار الرئيسية

BB5FE5D3-0CD6-4124-BA3F-EADC932310F9

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي ببلدة بيتا جنوب نابلس

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن أبو زايد

قصف

صحيفة عبرية: لماذا يتفاخر الجيش الإسرائيلي بقصفه موقعاً لحماس قرب مدرسة؟

اعلام اسرائيلي: لا يوجد أي اختراق فيما يتعلق بإدخال الاموال القطرية الى قطاع غزة

المقاومة نفذ صبرها... الجهاد الاسلامي: "ننتظر الأيام المقبلة لتنفيذ الوعود"!!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية