قناة عبرية: خلافات بين بينيت وساعر بسبب "قانون نتنياهو"

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة “ريشت كان” العبرية، مساء الثلاثاء، عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير القضاء في حكومته وزعيم حزب أمل جديد، جدعون ساعر، حول الترويج بشأن مشروع قانون يهدف لمنع متهم جنائي من تولي رئاسة الوزراء، بالإشارة إلى بنيامين نتنياهو أو ما بات يعرف باسم “قانون نتنياهو”.

وبحسب القناة، فإن ساعر يروج لهذا القانون، وقال في مقالة له بصحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس الثلاثاء، أن بينيت موافق على الترويج للقانون، في حين حزب يمينا الذي يتزعمه بينيت نفى أقوال ساعر.



وقالت مصادر من “يمينا”: “إن هذا القانون طرح داخل الائتلاف، ولم يتم الاتفاق عليه، ولن يتم دعمه”.

ووفقًا للقناة، فإن ساعر كان غاضبًا من النفي الذي خرج على لسان مكتب بينيت، وقال فيه: “ليست هذه الطريقة التي يتم التصرف بها، لقد تصرفت بالتنسيق الكامل مع مكتب رئيس الوزراء”.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن ساعر طلب من مكتب بينيت توضيحات حول النفي، فيما نفى مكتب ساعر ذلك.