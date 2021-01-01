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"الإعلام": إغلاق مكتب "جي ميديا" جاء لأسباب تتعلق بالتراخيص القانونية

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام": إغلاق مكتب "جي ميديا" جاء لأسباب تتعلق بالتراخيص القانونية



رام الله/سما/

 أكدت وزارة الإعلام، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على ما جاء في المؤتمر الصحفي لعلاء الريماوي مدير مؤسسة "جي ميديا"، أن إغلاقها وعدد من المؤسسات الإعلامية جاء بسبب عدم حصول تلك المؤسسات على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة عملها.

ونفت الوزارة اتهامات الريماوي بأن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالتضييق على الحريات الإعلامية، مشيرة إلى وجود عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية الحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، والتي تعمل في فلسطين بحرية ضمن الأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية، والتي حصلت على إعفاء من رسوم عام كامل بقرار من مجلس الوزراء، مساهمة من الحكومة في تمكينها من مواصلة عملها، نظرا للخسائر التي تعرضت لها بسبب وباء "كورونا".

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به من إجراءات إنما يهدف إلى تنظيم المهنة والحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية غير المرخصة، مشيرة إلى أنه في حال قيام تلك المؤسسات بتصويب أوضاعها فإن الوزارة ستمنحها التراخيص اللازمة لممارسة عملها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

#جي ميديا #التراخيص القانونية #علاء الريماوي

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