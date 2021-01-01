على خلفية مقتل مواطن: إحراق 12 محلا و4 سيارات في الخليل

الخليل / سما /

شهدت مدينة الخليل، عصر اليوم، عدة حوادث عنف، تخللها اطلاق النار على محلات تجارية وإحراق محلات تجارية وسيارات.

تلك الاحداث تفجرت بعد مقتل باسل فخري الجعبري 39 عاما برصاص مجهولين.

وقد اغلقت المحال التجارية وسط الخليل ابوابها بعد اندلاع موجة العنف، حيث تم مهاجمة العديد من المحال.

ويحاول رجال الامن السيطرة على اعمال العنف التي خفت حدتها قليلا، ويخشى مراقبون من تصاعد اعمال العنف هذه الليلة، وحوادث اطلاق النار ووقوع ضحايا وخسائر مادية.

وقال رئيس قسم الاطفاء في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين ان طواقم الاطفاء اخمدت حتى ساعة إعداد هذا التقرير 12 محلا تجاريا و أكثر من 4 سيارات.