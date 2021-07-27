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ضاحي خلفان يرد على اتهام الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء الأحداث في تونس

الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان يرد على اتهام الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء الأحداث في تونس



أبوظبي/سما/

 رد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي المثير للجدل، اليوم الثلاثاء، على اتهام إعلام بلاده بالوقوف وراء التطورات الأخيرة في تونس، عبر سلسلة من التغريدات سخر فيها من إلقاء اللوم على أبوظبي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر مؤخرا تولي السلطة التنفيذية في بلاده وحل البرلمان وإقالة الحكومة، وهو ما أثار انتقادات واسعة له واتهامات بتنفيذ “انقلاب” في البلاد حيث حمّل رئيس البرلمان راشد الغنوشي وسائل إعلام إماراتية المسؤولية عن التطورات الجارية.

وكتب خلفان في تغريدة “جاء ضباب في بلد ما.. ووقعت عدة حوادث سير…والسبب الإمارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه…والسبب الإمارات”.

وقال في تغريدة ثانية “ضاع بعير لراعي ابل في الصحراء…والسبب الإمارات”.


وتابع في أخرى “الأخوان سرقوا مليارات…والسبب الإمارات”.


وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قد اتهم، في تصريحات لقناة “تي آر تي عربي” التركية، أمس الإثنين، وسائل إعلام إماراتية بالوقوف “وراء الدفع نحو الانقلاب واستهداف مقار حركة النهضة”.

وأوضح أنه “تم استغلال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لتحريض الشباب على الحكومة، ما مهّد لهذه القرارات الانقلابية”.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المقال هشام المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.

#ضاحي خلفان #الامارات #راشد الغنوشي #قيس سعيد #تونس

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