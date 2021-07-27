ضاحي خلفان يرد على اتهام الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء الأحداث في تونس

أبوظبي/سما/

رد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي المثير للجدل، اليوم الثلاثاء، على اتهام إعلام بلاده بالوقوف وراء التطورات الأخيرة في تونس، عبر سلسلة من التغريدات سخر فيها من إلقاء اللوم على أبوظبي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر مؤخرا تولي السلطة التنفيذية في بلاده وحل البرلمان وإقالة الحكومة، وهو ما أثار انتقادات واسعة له واتهامات بتنفيذ “انقلاب” في البلاد حيث حمّل رئيس البرلمان راشد الغنوشي وسائل إعلام إماراتية المسؤولية عن التطورات الجارية.

وكتب خلفان في تغريدة “جاء ضباب في بلد ما.. ووقعت عدة حوادث سير…والسبب الإمارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه…والسبب الإمارات”.

جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير...والسبب الامارات.

وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه...والسبب الامارات.???????????? — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

وقال في تغريدة ثانية “ضاع بعير لراعي ابل في الصحراء…والسبب الإمارات”.

ضاع بعير لراعي ابل في الصحراء...والسبب الامارات???????? — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021



وتابع في أخرى “الأخوان سرقوا مليارات…والسبب الإمارات”.

الاخوان سرقوا مليارات...والسبب الامارات.???????????? — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

اخواني طلق زوجته....والسبب الامارات???????? — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

صارت هواشة بين اخواني واخواني اصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف....كان السبب الإمارات.???????????? — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

تخيلوا...اسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في افريقيا...هذه من جابها...من نشرها..الامارات???????? — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

كنت ساتوقف عن التغريدات..ولكن بعد ان خرج المرزوقي...يتهم الامارات لا بارك الله فيه...أبت مشاعري الوطنية ان تلجم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021



وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قد اتهم، في تصريحات لقناة “تي آر تي عربي” التركية، أمس الإثنين، وسائل إعلام إماراتية بالوقوف “وراء الدفع نحو الانقلاب واستهداف مقار حركة النهضة”.

وأوضح أنه “تم استغلال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لتحريض الشباب على الحكومة، ما مهّد لهذه القرارات الانقلابية”.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المقال هشام المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.