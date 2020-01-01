لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي: "أهدي ميدالية فوزي لإسرائيل أيضاً"

القدس المحتلة / سما /

فاز لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي بالميدالية الفضية في بطولة الجودو الأولمبية اليوم (الثلاثاء)، وهو يلبس رداء يحمل العلم المنغولي، عوضاً عن علم موطنه ايران بعد اضطراره إلى الانشقاق عن البلد الذي ولد ونشأ فيه، وفق ما جاء في موقع N12 الإسرائيلي.

يذكر أن مولاي فاز أخيراً بميدالية ترقب الحصول عليها مراراً دون أن يستطيع ذلك، بسبب حظر ايراني شامل يمنع اللاعبين الإيرانيين من منازلة الخصوم الإسرائيليين.

يشار الى أن مولاي فر من بلاده احتجاجاً على منعه من خوض البطولات بحرية، ووثق اتحاد الجودو الاسرائيلي علاقاته مع اللاعب الإيراني من خلال علاقة الصداقة التي نشأت بين مولاي وبين لاعب الجودو الإسرائيلي موكي ساغي، فتذكر لحظة فوزه بالميدالية الفضية أن يقول شكراً باللغة العبرية.

حيث قال مولاي بعيد فوزه "شكراً لاسرائيل على الدعم المعنوي، هذه الميدالية مهداة أيضاً لإسرائيل وأملي أن يكون الإسرائيليون سعداء بهذا الإنجاز".

كما وجه لاعب الجودو الإيراني المنشق التحية لشعبه ووالديه والشعب المنغولي. وأضاف "أحرزت هذه الميدالية باسم منغوليا وعليه فإن هذه الميدالية تذهب إليهم"