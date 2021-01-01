السفير شبلي ووزير خارجية مالي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

باماكو /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله جوب، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بالعاصمة باماكو.

وهنأ شبلي الوزير جوب لمناسبة تعيينه في المنصب للمرة الثانية، وأطلعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، مقدّرًا جهود الشعب المالي ووقوف مختلف السلطات المالية المتعاقبة مع قضيتنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وناقش الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الإطارية التي تشمل كافة المجالات الحيوية الهادفة إلى تقوية أواصر الأخوّة والتعاون، بما في ذلك مقترح إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين لصالح الجوازات الدبلوماسية وجوازات العمل بين البلدين.

من جهته، لفت الوزير جوب إلى موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا استعداده التام للقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورغبته بزيارة فلسطين في أقرب فرصة ممكنة.