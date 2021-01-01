وزارة الأشغال و"الإغاثة الكاثوليكية" تبحثان العمل المشترك في مجال إعادة الإعمار

رام الله / سما /

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، مع وفد من خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS برئاسة مدير عمليات المؤسسة الياس قريطم، اتفاقية إطار عمل بين الطرفين، لإنشاء مشاريع إسكانية لدعم الأسر التي فقدت أماكن سكنها وتضررت من الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ورحب زيارة بإطار العمل المشترك بين الطرفين، مؤكدًا على الشراكة التي تجمع بين الحكومة ومختلف المؤسسات التي تعمل معها لإعادة إعمار قطاع غزة، شاكرًا "الإغاثة الكاثوليكية" على جهودها في خدمة المواطن الفلسطيني.

وتم الاتفاق على صياغة اتفاقية إطار عمل بين الطرفين ووضع البنود التي تلزم، لمباشرة العمل في مجال الإعمار والبنية التحتية، خاصة في المحافظات الجنوبية.

من جهته، ثمن قريطم موقف زيارة وترحيبه بالشراكة مع "الإغاثة الكاثوليكية"، مؤكدًا استمرارية العمل لخدمة المواطنين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية والجنوبية.