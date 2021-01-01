المالكي يستقبل القنصل السويدي لمناسبة انتهاء مهامها

رام الله / سما /

استقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، القنصل السويدي العام جيسيكا اولوسن لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد المالكي بالجهود التي بذلتها اولوسن لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، شاكرًا الحكومة السويدية على دعمها المستمر لشعبنا خاصة دعم الشباب وتمكين المرأة.

وأطلع المالكي القنصل السويدي على صورة الأوضاع في القدس، والجهود الدولية لإحياء عملية السلام والدور الأميركي في ذلك، وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. ورد على مجموعة من الاستفسارات التي طرحتها.

من جانبها، شكرت اولوسن الوزير المالكي على الدعم والمساعدة المستمرة لها والتي ساهمت بنجاح مهامها، متمنيةً التقدم والازدهار وأن يعم السلام فلسطين.

وحضر مراسم الوداع السفير عبير الرمحي رئيس المراسم، ومستشار أول ايهاب خليل مدير دائرة أوروبا، وسكرتير ثالث زينة المصري من مكتب الوزير.