الزراعة بغزة: أسعار الدواجن ستشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة

غزة / سما /

أكد مدير دائرة الإنتاج الحيوان بوزارة الزراعة بغزة عايش الشنطي، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الدواجن في القطاع ستشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة.

وقال الشنطي خلال تصريحات صحفية، إن " أسعار الدجاج بغزة بدأت منذ أمس بالانخفاض ومن المرجح أن يستمر هذا الانخفاض في غضون الشهر المقبل لتستقر عند المعدل الطبيعي كما هو معتاد من هذه الفترة".

يذكر، أن سعر الكيلو الواحد للدجاج بلغ 10 شواقل، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة صباح اليوم الثلاثاء في تقريرها اليومي الخاص بأسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه.