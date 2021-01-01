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المقاومة نفذ صبرها... الجهاد الاسلامي: "ننتظر الأيام المقبلة لتنفيذ الوعود"!!

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة نفذ صبرها... الجهاد الاسلامي: "ننتظر الأيام المقبلة لتنفيذ الوعود"!!



غزة / سما /

حذرت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال من استمرار المماطلة في إعادة إعمار غزة ورفع الحصار، مؤكدة أن المقاومة لن تسمح بذلك.

وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي،  إن المقاومة لن تسمح باستمرار سياسة المماطلة وعرقلة الاعمار وتشديد الحصار على قطع غزة.

وذكر أن الحصار جريمة تستهدف المدنيين والأطفال ووقف عملية التنمية في قطاع غزة.

وطالب سلمي، الجميع بتحمل مسؤولياتهم؛ "لأن المقاومة الفلسطينية قد نفذ صبرها ولن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع العدو بعد معركة سيف القدس".

وأضاف : "على العدو الصهيوني ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك (..) نحن نتابع مع الوسطاء كل الجهود التي تبذل وحتى الآن لم يحدث أي جديد سوى الوعودات".

وتابع سلمي : "ننتظر الأيام المقبلة لتنفيذ الوعود" موضحا أنه سيتم ضمان ما تم الاتفاق عليه من قبل الأشقاء المصريين.

وردا على تهديدات الاحتلال بالرد القاسي على إطلاق البالونات الحارقة من غزة، قال سلمي : "العدو يتحمل المسؤولية عن ذلك والمقاومة لن تسمح بتمرير هذه السياسة".

#الجهاد الاسلامي #طارق سلمي #المقاومة الفلسطينية #اعادة اعمار غزة #العدوان الإسرائيلي

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