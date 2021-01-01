  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحاول تجنب أي جولة مواجهة جديدة

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف حكومة نفتالي بينت من تهجير أهالي الشيخ جراح

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية تكشف موقف حكومة نفتالي بينت من تهجير أهالي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت لن يقوم بإخلاء أهالي حي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلاً عن مصدر مقرب من بنيت أنه حتى لو صدر قرار عن المحكمة الاسرائيلية بإخلاء السكان الفلسطينيين، فمن غير المرجح أن تأمر المحكمة بسنه أو إعطاء موعد نهائي للقيام بذلك، وستستغل الحكومة ذلك من أجل أن لا تقوم بتأجيج نيران الصراع في القدس.

وأضاف المصدر أن قصة سكان الشيخ جراح حظيت باهتمام دولي، وعدم إجلائهم سينفي المزاعم بأن جولة سيف القدس التي وقعت في مايو/ أيار بدأت بسبب عمليات إخلاء في حي القدس.

ونوه المصدر أيضًا إلى أن هناك فرق بين قضية الشيخ جراح وقضية خان الأحمر الذي تم بناؤه بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم في الضفة الغربية، من حيث أن الحكومة الاسرائيلية ليست طرفًا في نزاع حي الشيخ جراح. وهي بصدد مراجعة ما إذا كانت ستستمر في تأجيل الحكومة السابقة لهدم الخان الأحمر.

وختمت الصحيفة بأن الحكومة الاسرائيلية الوليدة تحاول تجنب أي جولة مواجهة جديدة تنجم عن تصاعد التوتر في مدينة القدس بسبب الضغوطات الأمريكية عليها.

#اسرائيل #حكومة بينت #تهجير الفلسطينيين #القدس #حي الشيخ جراح #نفتالي بينت #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى على مرحلتين تتضمن مروان البرغوثي

ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

"إسرائيل دفينيس": السعودية أدركت أن القوة الإقليمية هي إيران وليست "إسرائيل"

مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: لا يوجد أي اختراق فيما يتعلق بإدخال الاموال القطرية الى قطاع غزة

المقاومة نفذ صبرها... الجهاد الاسلامي: "ننتظر الأيام المقبلة لتنفيذ الوعود"!!

الجيش

معهد أمني يكشف التهديدات الرئيسية المُحدقة بإسرائيل: الاستعداد لنهاية عصر الرئيس محمود عباس

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

نورين

ابعاد اللاعب نورين "نكتة".. يديعوت: اللاعبين العرب يجعلون منا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية