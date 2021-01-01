صحيفة اسرائيلية تكشف موقف حكومة نفتالي بينت من تهجير أهالي الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت لن يقوم بإخلاء أهالي حي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلاً عن مصدر مقرب من بنيت أنه حتى لو صدر قرار عن المحكمة الاسرائيلية بإخلاء السكان الفلسطينيين، فمن غير المرجح أن تأمر المحكمة بسنه أو إعطاء موعد نهائي للقيام بذلك، وستستغل الحكومة ذلك من أجل أن لا تقوم بتأجيج نيران الصراع في القدس.

وأضاف المصدر أن قصة سكان الشيخ جراح حظيت باهتمام دولي، وعدم إجلائهم سينفي المزاعم بأن جولة سيف القدس التي وقعت في مايو/ أيار بدأت بسبب عمليات إخلاء في حي القدس.

ونوه المصدر أيضًا إلى أن هناك فرق بين قضية الشيخ جراح وقضية خان الأحمر الذي تم بناؤه بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم في الضفة الغربية، من حيث أن الحكومة الاسرائيلية ليست طرفًا في نزاع حي الشيخ جراح. وهي بصدد مراجعة ما إذا كانت ستستمر في تأجيل الحكومة السابقة لهدم الخان الأحمر.

وختمت الصحيفة بأن الحكومة الاسرائيلية الوليدة تحاول تجنب أي جولة مواجهة جديدة تنجم عن تصاعد التوتر في مدينة القدس بسبب الضغوطات الأمريكية عليها.