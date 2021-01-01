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المقاومة الشعبية تُعلق على تقرير هيومن رايتس بشأن جرائم الاحتلال

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الشعبية تُعلق على تقرير هيومن رايتس بشأن جرائم الاحتلال



غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الشعبية، مساء يوم الثلاثاء، على تقرير أصدرته  منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الناطق بإسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين محمد الديراوي في تصريح صحفي: "إنّ تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش والذي يوثق فيه ارتكاب الاحتلال أفعالاً ترتقي إلى جرائم حرب، هو دليل واضح على نازية جيش الكيان وانتهاكه لكل القوانين والمعاهدات الدولية.

وأضاف الديراوي: "أنّ التقرير يعيد التأكيد على ما وثقته مؤسسات دولية حقوقية مختلفة منذ عدة عقود، ولكن الواضح أنّ دولة الاحتلال، تتصرف ككيان فوق القانون، وتتمتع بحصانة، من خلال الدعم الأمريكي المطلق، الذي يأمن كيان الاحتلال ويحميه من العقاب ويوفر له غطاء دولي وحق الفيتو في ارتكاب المجازر بحق المدنيين".

وأكّد على أنّه آن الأوان لكل دعاة السلام والديمقراطية والحرية والحق والعدالة في العالم أنّ يقولوا كلمتهم ولنرى موقفاً عادلاً منهم وإلا فإن التاريخ لن يرحم والشعوب المغيبة لا بد أن تستيقظ من سباتها.

واختتم حديثه بالقول: "من جديد نعلي صوتنا ونوجه ندائنا لكل شعوب الأرض وحركات التحرر وأنصار الحرية نقول لهم، التفوا حول حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان والنضال من أجل الحرية والاستقلال وعليه ندعو لحماية المدنيين من بطش المحتل".

#حركة المقاومة الشعبية #منظمة هيومن رايتس ووتش #الجرائم الإسرائيلية #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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